İran donanmasının Fars körfəzində səhvən öz gəmisini vurduğu bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, be barədə İran mediasında yazılıb. İnqilab Keşikçiləri Ordusuna aid "Cevan" qəzetinin müxbiri Vahid Hacipur sosial media hesabında hadisə nəticəsində ən azı 40 əsgərin öldüyünü yazıb.

Hadisə nəticəsində yaralananların da olduğu qeyd edilib, hadisənin detalları ilə bağlı məlumat verilməyib.

Mənbə: İRNA

