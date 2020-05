Türkiyədə koronavirusdan müalicə olunan azərbaycanlı həkim ölüb.

Metbuat.az“oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı professor Toğrul İsmayıl sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, Tahir Bababəyli İstanbulda müalicə olunduğu xəstəxanaların birində vəfat edib.

