Koronavirus bitməmiş, uşaqlar arasında yeni virus başladı: 73 yoluxma var, 3 uşaq öldü

ABŞ-da "COVİD-19" ilə bağlantılı olduğu düşünülən və son həftələrdə müxtəlif ölkələrdə görülən xəstəlik səbəbindən 3 uşaq həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nyu-York qubernatoru Andrev Kuomo bunun ürək xəstəliklərinə yol açan "yeni bir sindromdan" qaynaqlandığını deyib, həyatını itirən uşaqlardan ikisinin 8 yaşdan kiçik olduğu bildirib:

"Koronavirusun gənclərə təsir etmədiyini düşünürdük. Artıq bundan bir o qədər də əmin deyilik".

O, əyalətdə 73 bənzər yoluxma aşkarlandığını deyib.

Qeyd edək ki, aprelin sonunda İngiltərədə uşaqlar arasında koronavirusla bağlantılı yeni bir xəstəliyin ortaya çıxdığı bildirilmişdi. Həmçinin bu sindrom Fransa, İtaliya, İspaniya və İsveçrədə də görülüb.

Mənbə: bbc.com

