Soçidə koronavirus testi müsbət çıxan qadın xəstəxanadan qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı xəstəxanadan qaçan qadın, Moskvadan Soçiyə gələrək burada müalicə olunub. Onun beş mayda Covid-19 testi müsbət çıxıb.

İki nömrəli yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasında müalicə alan qadının vəziyyəti normal olub.

Amma mayın doqquzunda qadın xəstəxanadan qaçıb. Hal-hazırda qadın başqalarının sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığına görə polis tərəfindən axtarılır.

