Sosial şəbəkələrdə rəqsləri ilə izləyicilərinin diqqətini cəlb edən müğənni Nüşabə Musayeva bu dəfə də gündəmdəki yerini qoruyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə xanım müğənni qırmızı, qısa, dar əlbisədə cəsarətli rəqs nümunələri nümayiş etdirib.

Nüşabə Musayeva ''İnstaqram" sosial şəbəkəsində paylaşdığı bu görüntülər "Pis və ya yaxşı heçnə fərq etmir. Həmişə məndən danışın" şərhini yazıb.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

