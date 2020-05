Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) "İctimai nəqliyyatda koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodik göstərişlər" əsasında yeni qaydalar hazırlayıb.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, qaydalar daşıyıcı şirkətlər, sürücülər və sərnişinlər üçün nəzərdə tutulub.

Bu qaydalara riayət etməklə, məsuliyyətli vətəndaş olaraq özünüzü və ətrafdakıları COVID-19 infeksiyasından qoruya bilərsiniz.

