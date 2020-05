Müğənni Nura Surinin paylaşdığı yeni fotolar diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nura yataq otağında, aynanın qarşısında çəkdirdiyi fotoları özünün "İnstaqram" hesabında paylaşıb. Onun fotolarına çox sayda bəyənmə və şərhlər gəlib. İzləyiciləri 44 yaşlı Nuranın ideal bədən quruluşuna heyranlıqlarını qeyd ediblər.

Həmin fotoları təqdim edirik:

