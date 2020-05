ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonaqları əməkdar artist Mətanət İsgəndərli, ifaçı Niyam Salami və aktrisa Tünzalə Əliyeva olub.

Məşhurlar maraqlı səhnəciklə tamaşaçılara xoş anlar yaşadıblar.

Sözügendən görüntüləri təqdim edirik:

