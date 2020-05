"Azerreyl" klubu heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az Bakı təmsilçisinin rəsmi "Facebook" səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, komanda Azərbaycan millisinin üzvü Yuliya Kərimovanı heyətinə qatıb.

Qeyd edək ki, Yuliya Kərimova son olaraq İsrailin “Makkabi” (Hayfa) klubunda çıxış edib. Ölkəyə qayıdarkən koronavirus pandemiyası səbəbindən təcrid olunan 35 yaşlı liberonun analizində hansısa yoluxma halı qeydə alınmayıb.

