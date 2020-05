Həbsdə olan Mübariz Mənsimovdan bu kəndə böyük "SURPRİZ" - FOTOLAR

Ötən gecə Masallının Miyankü kəndinin yolu işıqla təmin olunub.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Palmali Şirkətlər Qrupunun mətbuat katibi Fidan Quliyeva yayıb.

O bildirib ki, bu yolun işıqlandırılması ücün tələb olunan vəsaitin ayrılması barədə göstərişi Palmali Şirkətlər Qrupunun rəhbəri, azərbaycanlı milyarder, hazırda Türkiyədə cəzaçəkmə evində olan Mübariz Mənsimov azadlıqda olarkən vermişdi.

Miyankülülərin müraciətindən sonra maliyyə ayrılmış və işlərə başlanılmışdı.

Qeyd edək ki, M.Mənsimov Masallının Miyankü kəndindəndir.

