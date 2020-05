Küveyt iyun ayında OPEC+ çərçivəsində öhdəliklərinə əlavə olaraq neft hasilatını sutkada daha 80 min barrel azaldacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Kuna" dövlət agentliyinə ölkənin neft naziri Xalid əl-Fadıl deyib.

Onun sözlərinə görə, bu addımla Küveyt Səudiyyə Ərəbistanının bazarı sabitləşdirmək üzrə səylərini dəstəkləyəcək.

Mənbə: İnterfaks

