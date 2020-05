Kürdəmirdə dəhşətli hadisə: Hamilə qadını...

Kürdəmirdə hamilə qadını güllələyən şəxsin adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə mayın 11-i saat 20 radələrində rayonun Sığırlı kəndində baş verib.

Belə ki, kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Ramo Mövlayev qardaşı arvadı, 2000-ci il təvəllüdlü Könül Mövlayevanı kustar üsulla hazırlanmış tüfənglə atəş açaraq güllələyib. Qadın Kürdəmir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Hadisəni törədən R.Mövlayev polis tərəfindən saxlanılıb.

Faktla bağlı Kürdəmir rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci (qəsdən adam öldürmə cəhd) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır.

Qeyd edək ki, K.Mövlayeva 2 aylıq hamilə olub.

