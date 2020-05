Kəmaləddin Heydərov jurnalistlərə irad bildirdi: "Maska taxmamısınız" - VİDEO

Bu gecə Binəqədi rayonunda yerləşən “EuroHome” tikinti materialları bazarındakı yanğın baş vermiş əraziyə Fövqəladə Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir jurnalistlər qarşısında çıxış edərək yanğının təfərrüatları mövzusunda açıqlama verib.



O həmçinin açıqlama zamanı maska taxmayan jurnlalistlərə buna görə irad da bildirib:

"Hadisə yerində hamınız maskasızsınız. Halbuki siz bu pandemiya dövründə təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etməyi təbliğ etməli olan şəxslərsiniz. Zəhmət olmasa, özünüzün və digərlərinin təhlükəsizliyi üçün maska taxıb, jurnalist fəaliyyətinizə davam edin".

