Gənc ifaçı Mina Hüseyn açıq-saçıq fotoları ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım müğənni qara bodidə kamera qarşısına keçib. Bir neçə gündür bu tipdə fotoları ilə gündəmi alt- üst edən Minanın bu fotosessiyasına istifadəçilərinin münasibəti birmənalı olmayıb.

O, fotoya "Ümid edirəm, hələ də məndən xoşun gəlir. Dünyanı kim idarə edir? təbii ki qadınlar" şərhini yazıb.

Metbuat.az həmin fotosessiyanı təqdim edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.