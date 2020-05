Bakı metrosunda intihara cəhd olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 11-də saat 14 radələrində metronun “N.Nərimanov” stansiyasında Cəlilabad rayon sakini N.Məmmədova anası ilə mübahisə etdiyindən özünü qatarın altına atmağa cəhd göstərib.

Metropolitendə polis şöbəsi əməkdaşlarının çevikliyi sayəsində cəhdin qarşısı alınıb.(Teleqraf)

