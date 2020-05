Milimizin futbolçusu Dmitri Nazarovun forma geyindiyi Almaniyanın aşağı liqa təmsilçisi "Ertsgebirge" klubunun futbolçuları koronavirus testindən keçiriliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytında məlumat verilib. Bildirilib ki, bütün futbolçuların koronavirus testləri neqativ çıxıb. Klubun futbolçular bundan öncə mayın əvvəlində testdən keçirilmişdilər.

Qeyd edək ki, Dmitri Nazarov "Ersgebirge"də 2016-cı ildən çıxış edir.

