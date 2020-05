Yevlaxda soyğunçuluq hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, oğurluq etdiyinə görə tutulanlar - A.Qənbərov və E.İsmayılovun ətraflarında Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onların rayon ərazisindəki evlərin birindən soyğunçuluq yolu ilə 8 000 manat pul aparmaları da müəyyən edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.