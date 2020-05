Rusiyada 5 jurnalist yeni növ koronavirusdan (COVID-19) ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Jurnalistlər İttifaqının sədri Vladimir Solovyov bildirib.

O, 200 jurnalistin COVID-19-a yoluxduğunu açıqlayıb.

"Bir müddət əvvəl rəqəmlər açıqlandı. Dünyada 60-a yaxın jurnalistin koronavirus infeksiyasından həyatını itirdiyi bildirilib. Rusiyada 5 jurnalist xəstəlikdən həyatını itirib. Bununla bərabər, 200 nəfərə yaxın jurnalistimiz virusa yoluxub”, - deyə V. Solovyov qeyd edib

