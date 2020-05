Baş infeksionistdən VACİB AÇIQLAMA: "Karantindən çıxmaq üçün..."

Azərbaycanın karantin rejimindən tamamilə çıxması və karantin rejiminin yumşaldılması vətəndaşların koronavirus infeksiyasından qorunması ilə bağlı tətbiq edilən qaydalara ciddi riayət etməsindən asılıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu açıqlamasında ölkənin baş infeksionisti Cəlal İsayev deyib. Onun sözlərinə görə, tövsiyyələrə əməl etmək çox vacibdir.

“Çünki hələ də virusa yoluxma halları qeydə alınır. Virusa yoluxma halları minimum həddə enməlidir ki, daha geniş karantin rejimindən çıxma tədbriləri həyata keçirilsin. Daha çox sahələrdə iş yerləri fəaliyyətlərini bərpa etsin. Biz də istəyirik ki, yoluxma halı olmasın və karantin rejimi ləğv edilsin. Həyat yenidən öz məcrasına dönsün. Ona görə də gözləmək laızm deyil ki, epidemiya öz-özünə qurtaracaq. Bunu biz insanlar həll edəcək. Biz də ancaq qaydalara və tövsiyyələrə ciddi əməl etməklə koronavirusa qalib gələ bilərik. Dövlət və dövlət qurumları üzərlərinə düşən tədbirləri həyata keçirir, qalır vətəndaşın ona riayət emtəsi”- baş infeksionist bldirib. İkinci dalğa ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirən baş infeksionist bildirib ki, ikinci dalğa gözlənilmir:

“Epidemiyanın dalğavari enib-qalxma kimi özünəməxsus xüsusiyyəti var. Azərbaycanda ümumiyyətlə epidemiyanın pik həddi olmayıb. İnşəallah da gözlənilmir. Bununla belə insanlarımızda səhlənkarlıqlar var. Məsələyə dırnaqarası yanaşma var. Hesab edirlər ki, onlar ya yoluxa bilməz və yaxud da orqanizmləri tab gətirə bilər. Ola bilsin virus bir insana təsir etməyə bilər və heş özü hiss etməz ki, o koronavirusa yoluxub. Amma başqasına zərər verib, ona ötürə bilər ki, həmin insan üçünsə xoşagəlməz nəticəyə gətirib çıxara bilər. Odur ki, məsələyə qlobal yana.malı və təkcə özümüzü düşünməməliyik. O baxımdan da qaydalara nə qədər ciddi riayət etsək, bir o qədər vəziyyətdən tez çıxacağıq. Havalaırn qızması da koronavirusun aradan getməsinə öz müsbət təsirini göstərəcək. Virusa qalib gəlmək ehtimalımız daha yüksəkdir”- C.İsayev bildirib. O qeyd edib ki, yoluxma halları minimuma enərsə, yaxın günlərdə karantin rejimində dah ciddi yumşalmaların şahidi ola bilərik:

“Daha çox məüssisələrin, fəaliyyət sahələrinin fəaliyyətini bərpasının şahidi olarıq. Bir dah qeyd edirəm ki, bu bizdən asılıdır”.(Ölkə.az)

