​11-ci siniflərə ŞAD XƏBƏR! Güzəştlər ediləcək - RƏSMİ

11-ci siniflərə buraxılış imtahanlarında güzəşt ediləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təhsil eskperti Elçin Əfəndi məlumat verib. Onun sözlərinə görə buraxılış imtahanlarında hər fənndən müvafiq olaraq açıq yazılı tipli sual tapşırıqlarının sayı aşağıdakı kimi olacaq.

''Azərbaycan dili əvvəlki qayda ilə 10 açıq yazılı sual idisə bu il 4 açıq yazılı sual olacaq.. Riyaziyyat 6 açıq yazılı sual idisə, bu il 4 açıq yazılı sual olacaq. Xarici dil üzrə 7 açıq yazılı sual idisə, bu il 4 açıq yazılı sual olacaq.''

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

