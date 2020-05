Koronavirusa baxmayaraq "Tesla" ABŞ-da istehsala başladı

ABŞ-ın Kaliforniya əyalətində yer alan fabriklərin bağlanması qərarına baxmayaraq, "Tesla" yenidən istehsala başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Tesla"nın rəhbəri Elon Mask özünün "Tvitter" hesabında məlumat verib. O, açıqlamasında bu gün yenidən elektrikli avtomobil istehsalına başlayacaqlarını qeyd edib.

Daha əvvəl Mask istehsalın başlamasına icazə verilməyəcəyi təqdirdə şirkətin Alameda bölgəsindəki yeganə istehsal təsisini Texsasdan Nevada ştatına daşıyacağını demişdi.

Mənbə: bbc.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.