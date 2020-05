11 milyonluq Vuhan şəhərində hər kəs 10 gün içində testdən keçiriləcək

Çində koronavirusun meydana gəldiyi Vuhanda uzun müddət sonra keçən həftənin sonunda ilk dəfə yeni yoluxmaların aşkarlanmasından sonra 11 milyon əhalisi olan şəhərdə hər kəsin koronavirus testindən keçirilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı "The Paper" saytı məlumat verib. Məlumata görə, bütün şəhər sakinlərinin 10 gün içində testdən keçirilməsi gündəmdədir. Lakin, bunun çox maliyyət tələb etdiyi və mümkünsüz olduğu da bildirilir.

Vuhan Universitetindən Penq Zhiyonq testlərin ancaq tibb işçilərinə, risk qrupunda olanlara və xəstələrlə təmasda olanlara tətbiq edilə biləcəyini bildirib.

