Rusiyanın Sankt Peterburq şəhərində koronavirus xəstələrinin müalicə aldığı xəstəxanada yanğın meydana gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın nəticəsində 5 koronavirus xəstəsinin həyatını itirdiyi bildirilib. Yanğının nəfəs aparatlarının birində meydana gələn problemdən qaynaqlandığı ehtimal edilir.

Yerli media yanğının nəzarətə alındığını, 150 xəstənin təxliyə edildiyini yazıb. Yanğında neçə xəstənin yaralandığı barədə məlumat yoxdur.

Mənbə: RİA Novosti

