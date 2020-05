Vilayət Eyvazovdan plyonkalarla bağlı təcili TAPŞIRIQ

Avtomobillərə vurulan plyonka ilə bağlı yeni problem ortaya çıxıb.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadla xəbər verir ki, bu günlərdə bütün şüşələri tünd plyonka ilə örtülmüş avtomobil Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun qarşısına çıxıb.

Hətta ön şüşəsinə belə plyonka vurulmuş avtomobil ilə maraqlanan nazir sürücünün polis əməkdaşı olduğunu öyrənib.

Bundan sonra isə Vilayət Eyvazov bütün polislərin şəxsi avtomobillərindən ümumiyyətlə plyonkanı sökmələri ilə bağlı göstəriş verib.

Hazırda polislər şəxsi maşınlarından plyonkaları sökür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.