ARB TV-nin “Söhbət var” verilişinin növbəti qonağı əməkdar artist Mətanət İsgəndərli olub.

Sənətçi toyda başına gələn maraqlı hadisəni danışıb:

“Tıxaca düşmüşdüm, toya 1 saat gecikmişdim. Buna görə də gecə saat 2-yə kimi oxudum. Buna baxmayaraq gecikmisən deyib pulumu kəsdilər. Məni ağlamaq tutdu. Əsəbimdən pulu pilləkənlərə tulladım. Ağlaya-ağlaya çıxıb getdim. Səhəri günü vicdanları tab gətirməmişdi. Pulumu gətirib çatdırdılar. Hələ üzərinə əlavə də pul qoymuşdular”.



