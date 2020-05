"Barselona"nın keçmiş prezidenti Xoan Laporta yeni prezident seçkilərində yenidən namizəd olacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Laporta hədəfinin Pep Qvardiolanı yenidən kluba qaytarmaq olduğunu qeyd edib. Keçmişdə kluba qazandırdığı tarixi uğurlar səbəbindən azarkeşlərin də sevimlisi olan Laporta deyib:

"Onun gəlməsini çox istəyirəm Tərafdarlar da bunu istəyir, əminəm. İndi "Mançester Siti"dədir və bu qərarı Pep özü verməlidir".

Mənbə: ntvspor.net

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.