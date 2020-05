Kamil Zeynalı karantin rejimini pozduğuna görə 10 sutka həbs olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun "İnstaqram" səhifəsində köməkçisi paylaşım edib.

Bildirək ki, o, koronavirusla əlaqədar tətbiq edilən karantin rejimi müddətində imkansız ailələrə yardım aksiyası təşkil edib.

