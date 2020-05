Azərbaycanlı aparıcı Zümrüd Bədəlova əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zümrüd sosial media hesabında məlumat verib.

Teleaparıcı gözəlləşmək üçün özəl klinikaların birində cərrah masasına uzanaq, plastik və estetik əməliyyat keçirib.

Z.Bədəlova göz qapaqlarında beleforoplastika, qulaqlarında və qarın nahiyəsində abdominoplastika əməliyyatları keçirib.

Teleaparıcının vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirib.(oxu.az)

