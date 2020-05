ŞOK GÖRÜNTÜLƏR: Koronavirusu belə yayıblar - VİDEO

ABŞ-da məhkumlar həbsxanadan təxliyə olunmaq üçün inanılmaz plan qurublar.

Redaktor.az xəbər verir ki, Los-Anceles şəhərində məhkumlar COVID-19-a yoluxan məhbusların tibbi maska və əşyalarından istifadə edərək, özlərini bilərəkdən virusa yoluxdurublar. Bundan əlavə, temperaturların ölçülməsi zamanı məhkumlar isti su içərək, həkimləri yanıltmağa çalışıblar.

Qeyd edək ki, təcridxanalarda koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün COVID-19-a yoluxan məhkumların təcili təxliyəsinə qərar verilib. Qeyd edək ki, bu görüntülər aprel ayında lentə alınsa da, indi üzə çıxıb.

Redakto.az

