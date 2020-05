Kamilin qızına yazdığı məktub hər kəsi kövrəltdi: "Atan 10 günlük..." - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış idmançı Kamil Zeynallı həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o xüsusi karantin rejimini pozduğuna görə Nərimanov rayon məhkəməsinin hökmü ilə 10 sutka həbs cəzası alıb.

İdmançının dostu Rövşən Tağıyev Kamilin məhkəmədən sonra qızı ilə danışdığını deyib.

O sosial şəbəkədə belə yazıb:

"Bu sözlər, mənə bu gün, çox pis təsir elədi. Kamil,Məhkəmədən sonra övladı ilə telfonda danışdı : “Qızım ata 10 günlük Türkiyəyə gedir, oradakı kasıblara ərzaq paylamağa,nigaran qalma ata səni çox istəyir, telefonum işləsə sənə tez-tez zəng vuracam".

Qeyd edək ki, Kamil Zeynallı karantin dövründə kasıb ailələrə etdiyi yardımları ilə bir çox sosial media istifadəçilərinin rəğbətini qazanmışdı.

