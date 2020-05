Penitensiar Xidmətdə xüsusi karantin şöbələri yaradıldı

Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin İxtisaslaşmış müalicə müəssisəsində izolyasiya və müalicə məqsədilə xüsusi karantin şöbələri yaradılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, bəzi xroniki xəstəlikləri olan məhkumlar cəzaçəkmə müəssisəsindən kənarda ixtisaslaşmış xəstəxanalarda müayinədən və müalicədən keçirilirlər. Kənara çıxarılmış belə məhkumların birində virusa yoluxma faktı aşkar olunduğundan o, dərhal təcrid edilərək zəruri tibbi tədbirlər görülüb.

