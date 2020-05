Bakıda vətəndaş qarət olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Səbail rayonu, N.Qurban küçəsində baş verib. Naməlum şəxs paytaxt sakini O.Quliyevin içərisndə 260 manat, 2200 rubl, mobil telefon və digər əşyalar olan çantasını oğurlayaraq hadisə yerindən qaçıb.

Səbail Rayon Polis İdarəsinin Cinayət-Axtarış Şöbəsi və 8-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat - axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü E.Dostəliyev saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.