Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) sözcüsü Marqaret Harris yeni növ koronavirusun epidemiyasının mərkəzlərinin hal-hazırda Cənubi və Şimali Amerika olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki qitədə koronavirusa yoluxma hallarının getdikcə artdığını bildirən Harris qitələri bu epidemiyanın mərkəz bazaları adlandırıb. O, xüsusən dünyada ən çox yoluxmanın görüldüyü ABŞ-a diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, ABŞ-da yoluxmaların sayı 1 milyon 348 mini keçib, ölənlər 80 min 706-dır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.