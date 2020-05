Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin sektor müdiri Mehman Talıbov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verirki, bu barədə nazirlikdən bildirilib.

Məlumata görə, yaşı 60-dan çox olan şəxs ötən gün dünyasını dəyişib.

Allah rəhmət eləsin!

