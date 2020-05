Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi COVID-19 pandemiyası dövründə onlayn sifariş zamanıdiqqət olunmalı məsələlərə toxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə COVID-19 pandemiyası ərzində onlayn sifariş zamanı bunlara diqqət edilməsi tövsiyə olunub:

- Kuryerlərlə birbaşa təmasdan qaçınmaq üçün məhsulların qapıya qoyulmasını xahiş edin.

- Qida/əşyaları götürdükdən sonra əllərinizi ən azı 20 saniya su və sabunla yuyun və ya spirt əsaslı məhluldan istifadə edin.

