Qaynanasını və qaynatasını doğradı, 3 ay soyuducuda saxladı - Dəhşətli qətl

İstanbulda yaşayan və dönər ustası olan 35 yaşlı İranlı Məhəmməd Kodarahmi İran səfirliyinə gedərək 3 ay əvvəl 71 yaşlı qaynatasını və 64 yaşlı qaynanasını kəsici alətlə öldürüb, doğrayaraq cansız bədənlərini evlərindəki soyuducuda saxladığını etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun etirafından sonra polislər həmin şəxsin evinə gediblər. Dərin soyuducuda öldürülmüş şəxslərin parçalarını paketlərdə tapıblar. Cinayəti törədən Kodarahmi səbəb olaraq bunları deyib:

"Məni daim psixoloji olaraq əzirdilər. 5 ildir deyirlər ki, sənə biz baxırıq, biz olmasaq sən heç kimsən" .

Mənbə: sondakika.com

