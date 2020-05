Gəncə şəhər Abbas Səhhət adına 1 saylı Xəstəxananın baş həkimi işdən azad olunub.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, baş həkim Azad İlyas oğlu Quliyev öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Hazırda həmin vəzifəyə yeni təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, A.Quliyev bu vəzifədən öncə uzun müddət Gəncə Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb.

