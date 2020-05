''İnana bilmirəm, Ərdoğan mənə zəng edib'' - Türkiyə prezidenti ona üzük bağışlayan qadına ZƏNG ETDİ / VİDEO

Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan,Türkiyədə Milli Mübarizə Kampaniyası çərçivəsində ona üzüyünü hədiyyə edən qadın ilə telefon vasitəsi ilə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə dəqiqə davam edən telefon danışığı duyğulu anlar ilə yadda qalıb. Prezidentin ona zəng etdiyinə inana bilməyən qadın gözyaşlarını saxlaya bilməyib. Ərdoğan isə onu sakitləşdirərək, ''Niyə inanmırsan, prezidentə üzük göndərib hal-hazır ki vəziyyətdə bizə dəstək olduğunu nümayiş etdirmisən. Bunu qiymətləndirməmək olmazdı''- deyib.

Telefon danışığı zamanı Ərdoğan bu çətin günlərdə Türkiyə üçün hər bir vətəndaşın dualarının vacib olduğunu söyləyib.

Metbuat.az həmin həsas dəqiqələrin görüntüsünü təqdim edir:

Mənbə:Cnntürk

