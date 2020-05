Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat-istintaq tədbirləri nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunazidd əməllərinin qarşısı alınıb.

Metbuat.az DTX-nın saytına istinadən xəbər verir ki, hazırda araşdırmalar davam etdirilir.

İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

