Türkiyənin İstanbul Qazi Universitetinin dekanlarından Orhan Acar onlayn dərs keçdiyi zaman xoşagəlməz halla qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, video-konfransdan sonra kameranın bağlı olduğunu düşünən Orhan Acar yanındakı digər şəxsə zarafatyana "Qızların rəsmlərini də görürük beləcə" deyib. Daha sonra kameranın açıq olduğunu anlayan dekan görüntünü bağlayıb.

Görüntülər tələbələr tərəfindən sosial şəbəkədə paylaşılıb və yayılıb. Bundan sonra dekan istefa qərarı verib.

Mənbə: Sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.