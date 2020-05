Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Prezident İlham Əliyev Azər Bəhlul oğlu Qocayevi Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azər Qocayev 1985-ci ilin sentyabrın 7-də anadan olub. İndiyə kimi müxtəlif dövlət qurumlarında çalışıb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvüdür.

İcra başçısı təyin olunanadək "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində işləyib.

