Milli parkdan qanunsuz ov edən şəxs SAXLANILDI - RƏSMİ / FOTOLAR

Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Lənkəran xətt polis şöbəsinin əməkdaşları Qızılağac Milli Parkının əməkdaşları ilə birgə reyd keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, reyd zamanı Masallı rayonunun Xırmandalı kənd sakini İsaq Qasımov Milli Parkın ərazisində qanunsuz ov edərkən saxlanılıb.

İsaq Qasımovdan iki ədəd ovladığı çöl donuzu sənədsiz toz 66 markalı silah, 8 ədəd patron, 3 ədəd giliz aşkar edilərək götürülüb. Bildirək ki, saxlanılan İsaq Qasımov ovunu edib, Milli Parkın ərazisindən çıxarkən saxlanılıb

Dindirilmə zamanı O, tutduğu əməlindən peşman olduğunu bildirib. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin Lənkəran xətt polis şöbəsində təhqiqat işlərinə başlanılıb.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.