"Netflix" bu dəfə futbol komandası barədə film çəkir

Məşhur serial-film platforması "Netflix" bu dəfə Amerika Qadınlardan ibarət milli futbol komandasının 1999-cu il nəslindən bəhs edəcək film çəkəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, "The Girls of Summer: The U.S. Women's Soccer Team and How It Changed the World" (Yaz qızları: ABŞ Qadın futbol komandası və Dünya necə dəyişdi) adlı kitabın müəllif haqlarını alan "Netflix" qısa müddətdə çəkilişlərə başlayacağını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, sözügedən qadın futbol komandasının 1999-cu il Dünya Kubokunda böyük uğur qazanmışdılar.

Mənbə: sondakika.com