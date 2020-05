Çin koronavirusla bağlı xəbərləri gizlətmək üçün ÜST-ü təhdid edib - ABŞ-dan ŞOK AÇIQLAMA

Çin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını (ÜST) təhdid edərək koronavirusun insandan insana yoluxduğu gerçəyini ört-basdır etməyə çalışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddianı ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat Təşkilatı (CIA) hələ yayımlamadığı bir sənədə əsasən gündəmə gətirib. Açıqlamaya görə, Çin ÜST-ü "ortaq iş birliyini dayandırma" ilə təhdid edib.

Təşkiların bu iddiaları ilə bağlı ÜST-dən hələki bir açıqlama verilməyib.

Eyni zamanda, Alman mediasında da bənzər xəbər yer alıb. Almaniya Xarici İşlər Kəşfiyyatının Çinə dair yeni iddiaları üzə çıxıb. İddiaya görə, Çin prezidenti Şi Çippinq ÜST rəhbəri Tedros Adrohom Qebrexesusa təzyiq edib ki, koronavirusa aid xəbərləri yaymasınlar.

Mənbə: HaberGlobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.