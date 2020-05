Azərbaycan vətəndaşları xaricə səfər edə bilərmi? - OPERATİV QƏRARGAH AÇIQLADI

“Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrə səfərləri bağlı hər hansı məhdudiyyətlər movcud deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində çıxışı zamanı deyib.

“Pandemiya dövründə əgər vətəndaşların gedəcəyi ölkələrdə onların qəbul edilməsinə məhdudiyyətlər yoxdursa, həmin vətəndaşların xarici səfəri təmin olunur”, deyə L.Abdullayeva deyib.

