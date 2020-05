İtaliya A Seriyasının bərpa tarixi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə çempionatın rəsmi saytı xəbər yayıb.

Bildirilib ki, liqa iyunun 13-də qaldığı yerdən davam edəcək.

Mayın 18-dən isə klubların kollektiv şəkildə məşqlərə başlamasına icazə verilib.

Qeyd edək ki, İtaliya A Seriyası martın 11-də koornavirus pandemiyası səbəbindən dayandırılıb.

