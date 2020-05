Ramazanın 20-ci gününün duası - imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının 20-ci günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, mayın 13-də Bakıda imsak saat 03:40, iftar isə saat 20:04-dədir.

Ramazan ayının 20-ci gününün duası:

"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".

Tərcüməsi:

"İlahi, bu ayda mənim üçün cənnət qapılarını aç, cəhənnəm qapılarını bağla. Məni bu ayda Quran oxumağa müvəffəq et, ey möminlərin qəlblərinə rahatlıq salan Allah!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!

