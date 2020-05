İtaliyada Covid-19-dan sağalanların sayı 112 min nəfəri (112 min 541) ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu isə ölkədə koronavirusa yoluxanların (222 min 104) yarıdan çoxu deməkdir. Son sutka ərzində İtaliyada 195 nəfər dünyasını dəyişib, 3673 nəfər isə sağalıb.

Aktiv xəstələrin sayı 78 min 457 nəfərdir.

