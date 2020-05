Xəbər verdiyimiz kimi məşhur azərbaycanlı biznesmen, müğənni Emin Ağalarov növbəti dəfə evliliyinə son qoydu. O, 2 il əvvəl evləndiyi Alyona Qavrilovadan da rəsmən ayrılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alyona Qavrilova İnstaqram səhifəsində boşanması ilə bağlı xəbərləri təsdiqləyib.

“Mənə bir az vaxt verin, özümə gəlim... Xahiş edirəm. Bu, mənim üçün çox ağrılı və çətindir. Və bu gün mənim anamın ad günüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.