Fransa millisinin sabiq üzvü Cibril Sisse karyerasını bərpa etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "La Provence" nəşrinə açıqlamasında yetirməsi olduğu "Nim"lə danışıqlar apardığını deyib. 38 yaşlı sabiq hücumçu karyerasında 100 qol səddinə çatmaq üçün futbola qayıtmağı planlaşdırdığını bildirib.

Qeyd edək ki, Sisse karyerası ərzində 96 qol vurub.

